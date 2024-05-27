В Ивделе начались белые ночи

В Ивделе начался сезон белых ночей. Как передает корреспондент «Нового Дня», уральский город находится на одной параллели с Санкт-Петербургом – примерно 60 градусов северной широты, поэтому белые ночи наступают здесь одновременно с северной столицей.
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