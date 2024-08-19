В Тульской области температура воздуха начинает понижаться

Александр Шувалов предоставил прогноз погоды на новую рабочую неделю. Так, по словам синоптика, на эти 7 дней в регион вернется лето, но ненадолго, поскольку уже к выходным температура воздуха начнет понижаться.
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