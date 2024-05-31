В Оренбургской области начальник Госавтоинспекции региона встретился с кадетами Оренбургского президентского кадетского училища

В преддверии летних каникул начальник УГИБДД УМВД по Оренбургской области посетил Оренбургское президентское кадетское училище и провел беседу-инструктаж с кадетами на тему: «Безопасность дорожного движения.
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