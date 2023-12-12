Стали известны лучшие районы для проживания в Челябинске в 2023 году. Инфографика

Аналитики раскрыли самые благоприятные районы для проживания в 2023 году. В топ-5 лучших районов города во версии президента гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой вошли Калининский, Курчатовский, Центральный, Советский и Металлургический районы.