Стали известны лучшие районы для проживания в Челябинске в 2023 году. Инфографика

Аналитики раскрыли самые благоприятные районы для проживания в 2023 году. В топ-5 лучших районов города во версии президента гильдии риелторов «Южный Урал» Натальи Шатруковой вошли Калининский, Курчатовский, Центральный, Советский и Металлургический районы.
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