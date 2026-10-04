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The Eurasia Daily news agency

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They are trying to stir up something: Russia is cautiously watching the machinations of the West in the Caucasus

They are trying to stir up something: Russia is cautiously watching the machinations of the West in the Caucasus

Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev said that the West seeks to split the countries of the South Caucasus, Russia is watching this with caution.

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