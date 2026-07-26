Нигерия запускает ИИ-систему на спутниках для контроля урожая в реальном времени

Национальная платформа будет отслеживать посевы, урожайность и риски для продовольственной безопасностиНигерия запускает систему мониторинга сельского хозяйства на основе искусственного интеллекта и спутниковых данных, которая должна дать актуальную информацию о состоянии посевов по всей стране.
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