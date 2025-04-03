Хулиганство против беспомощных будет строже наказываться

Законопроект об ужесточении наказаний за хулиганство в отношении беременных, малолетних и других беспомощных граждан, внесли на рассмотрение Государственной Думы группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым, председателем комитета по социальной политике.
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