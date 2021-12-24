«Человек-паук: Нет пути домой» стал самым кассовым фильмом Голливуда в 2021 году

Третий фильм о Человеке-пауке с Томом Холландом, получивший подзаголовок «Нет пути домой», вышел в мировой прокат 13 декабря 2021 года и уже принес своим создателям более 800 млн долларов, что сделало его самой кассовой голливудской лентой года.