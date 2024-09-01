Любопытно, что они давно уже говорили про Капотню. И вот какая неожиданность.

Silver Kont

Так два года назад хохлов запускали в Россию без проверки каких-либо документов, всех желающих.... Они и осели в близлежащих областях, проехать несколько десятков километров до Московской - не проблема.... Собрали дроны, запустили по команде в означенное время - и обратно отсиживаться до нового приказа.... Всех хохлов надо брать под контроль, особенно "ждунов", от них наибольший вред и опасность...