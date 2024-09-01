В результате падения уничтоженного беспилотного летательного аппарата в столице загорелось помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.
Помещение московского НПЗ загорелось в результате падения БПЛА
Комментарии
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Людмила Феденюк
Знают куда бьют...Главное откуда???
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11 час.
ВлаДимир
Любопытно, что они давно уже говорили про Капотню. И вот какая неожиданность.
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10 час.
Silver Kont
Так два года назад хохлов запускали в Россию без проверки каких-либо документов, всех желающих.... Они и осели в близлежащих областях, проехать несколько десятков километров до Московской - не проблема.... Собрали дроны, запустили по команде в означенное время - и обратно отсиживаться до нового приказа.... Всех хохлов надо брать под контроль, особенно "ждунов", от них наибольший вред и опасность...
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44 мин.
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