Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Помещение московского НПЗ загорелось в результате падения БПЛА

Помещение московского НПЗ загорелось в результате падения БПЛА

В результате падения уничтоженного беспилотного летательного аппарата в столице загорелось помещение Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне.

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Комментарии
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Людмила Феденюк
Знают куда бьют...Главное откуда???
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11 час.
ВлаДимир
Любопытно, что они давно уже говорили про Капотню. И вот какая неожиданность.
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10 час.
Silver Kont
Так два года назад хохлов запускали  в Россию без проверки каких-либо документов, всех желающих.... Они и осели в близлежащих областях, проехать несколько десятков километров до Московской - не проблема.... Собрали дроны, запустили по команде в означенное время - и обратно отсиживаться до нового приказа.... Всех хохлов надо брать под контроль, особенно &quot;ждунов&quot;, от них наибольший вред и опасность...
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44 мин.

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