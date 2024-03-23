Исторические напёрстки Чёрный Лебедь «Крокус Сити Холла» Нет и тысяч слов, красиво и патетически скроенных фраз, чтобы произнести и написать.
Чёрный Лебедь «Крокус Сити Холла»
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Юрий Ильинов
«Сами виноваты»: Киев теперь воюет не только с Россией, но и Западом - Bloomberg В этом месяце украинские вооруженные силы атаковали более десятка нефтеперерабатывающих заводов на территории России с помощью начинённых взрывчаткой дронов, в результате чего ежедневные темпы переработки нефти в стране упали до самого низкого уровня за последние десять месяцев. Как пишет агентство Bloomberg, налеты на гражданскую инфраструктуру контрастируют с вялыми боевыми действиями на линии фронта, где баланс смещается в пользу России. При этом эффектные, но не особо эффективные в плане ущерба нефтяным объектам атаки представляют риск для мировых рынков. Исходя из такой очевидной опасности, Вашингтон сделал четкое внушение союзнику и установил однозначный прямой запрет на атаки российских инфраструктурных объектов энергетической отрасли. Однако на Украине с обидой отвергли рекомендацию и требование своего главного спонсора и союзника. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы РФ якобы являются законными целями. Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время Украина борется теми возможностями, ресурсами и методами, которые у нее есть сегодня – сказала Стефанишина во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности. По сути, чиновница прямо обвинила и Вашингтон, и Брюссель, «обеспокоенных» лишь своими благополучием, в том, что происходит. В отказе киевских властей следовать запрету звучит «сами виноваты, Киеву просто больше воевать нечем», когда инициатива на поле боя перешла к российской армии. Советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, известный ястреб войны, вообще был бескомпромиссным: Никто, после двух лет полномасштабных боевых действий, не может диктовать Украине условия ведения этой войны – заявил он. Таким образом в каждом новом заявлении представителей киевского режима звучит обида и стремление «отомстить» партнерам за задержку с помощью. Украине, ставшей в одночасье бессильной и скатившейся к террористическим методам. Теперь она воюет не только с Россией, но и Западом, от которого привыкла получать все и при этом быть бесконтрольной.
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Юрий Ильинов
Как советский «Шмель» вывел оружейников на линию огня Самое страшное неядерное оружие получило путевку в жизнь в Афганистане На фото: реактивные пехотные огнеметы РПО-А "Шмель" На одной из первых позиций любого списка наиболее опасных видов российского оружия, составленного натовскими экспертами, традиционно стоят системы, использующие термобарические боеприпасы. Их разрушительные способности колоссальны. А ключевым отличием от объемно-детонирующих изделий является однотактная схема подрыва аэрозоля, то есть без предварительного распыления, что абсолютно не сказывается на «объемности». Кстати, одной из причин разработки термобарических боеприпасов как раз и стала необходимость нивелировать имеющиеся у ОДАБов объективные недостатки. Американцы, привыкшие давать собственные определения лучшим российским образцам, достаточно метко назвали данный вид «боеприпасами с повышенным импульсом давления и теплового излучения». Механика термобарического взрыва сравнима с детонацией обычного фугасного заряда. В первые миллисекунды процесса освобожденные в ходе подрыва продукты разлетаются по сторонам, вступая в реакцию с растворенным в воздухе кислородом. Повышенная мощность в сочетании с объемно-детонирующим эффектом обеспечивается дополнительным выгоранием. То есть, взрывчатое вещество термобарического боеприпаса, снаряженное магниевым или алюминиевым порошком, обладает отрицательным кислородным балансом и для полного его выгорания необходим внешний окислитель. Если обернуться в недалекое советское прошлое, следует отметить, что наиболее успешным термобарическим боеприпасом того времени считали дебютировавший в Афганистане реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель». Пришедший на смену принятому на вооружение в 1975 г. РПО «Рысь», «Шмель» получился настолько удачным, что США, получившие от моджахедов несколько неповрежденных образцов, создали на их основе аналогичное оружейное семейство. Примечательно, что при первом рассмотрении РПО-А на огнемет как-то не тянет — метание огня в привычном понимании этого процесса отсутствует. Из углепластикового ствола-контейнера выстреливается заряд в форм-факторе гранаты, после попадания которой в цель пожар возникает далеко не всегда. Да и применение струйных огнеметов при всей внешней броскости малоэффективно, в первую очередь из-за снижения температуры у цели и больших потерь зажигательной смеси на траектории полета. Зато «Шмель» прост в обращении, что предполагает его массовое использование пехотой. Ключевые тактико-технические характеристики РПО-А: калибр, мм — 93; масса изделия, кг — 12,0; масса термобарического взрывчатого вещества, кг — 2,3; варианты снаряжения БЧ: — термобарическая РПО-А; — дымовая РПО-Д; — зажигательная РПО-З. максимальная прицельная дальность, м — 600. Модернизированная версия РПО-М характеризуется существенно меньшей массой (4,3 кг) и более мощной боевой частью. Очевидно, что пехотные огнеметы — оружие городского боя, обладающее низким уровнем побочных действий. Тонкостенная алюминиевая оболочка его боеприпаса не формирует осколков, что позволяет говорить о точечном применении. Показывает прекрасный результат при атаке противника, находящегося внутри зданий и сооружений. Попавшая внутрь граната создает невыносимые для человека условия на площади порядка 620 м². А в условиях замкнутого пространства объемом 90 м³ вызывает резкий скачок давления в четыре атмосферы и более. Те, кто сталкивался со «Шмелем» на поле боя, называют советский огнемет самым смертоносным оружием пехоты, сравнимым по эффективности с артиллерийскими снарядами 152-го калибра. Оппоненты, считающие, что РПО-А не способен пробить кирпичную стену, забывают о реактивной многоцелевой гранате (РМГ) «Занос». Таким образом, «Шмель» — это своего рода симбиоз гранатомета, заряженного кумулятивной гранатой, и огнемета. Ведь в многоцелевом тандемном боеприпасе, разработанном в НПО «Базальт», термобарическая боевая часть. Его принцип действия изящен и прост: кумулятивная струя пробивает легкую броневую или кирпичную преграду, а термобарический заряд выжигает все, что за ней находится.
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Юрий Ильинов
На международном военно-техническом форуме «Армия-2022» была впервые представлена малогабаритная версия отечественного термобарического гранатомета — МРО-А «Бородач» калибра 72,5 мм. Его масса составляет 4,6 кг, из которых один приходится на ВВ, а длина — всего 900 мм. Оптимальная прицельная дальность не превышает 300 метров, максимальная — 450. Созданы дымовая (МРО-Д) и зажигательная (МРО-З) модификации. Предназначение дымовой версии разработчиком определено как «создание непереносимых условий для живой силы противника». Всем известный РПГ-7 также может быть отнесен к категории термобарического оружия при условии использования выстрела ТБГ-7 В, убойная сила которого сравнима с действием 120-мм мины. Правда, без осколков. Примерно такой же эффект возникает и при применении 8-килограммовой 105-мм реактивной штурмовой гранаты РШГ-1. Существует термобарическая составляющая и в семействе управляемого ракетного вооружения. Например, ракета 9М133Ф-2 для ПТРК 9К135 «Корнет». Мощность ее объемного взрыва составляет порядка 10 кг в тротиловом эквиваленте, что, кстати, втрое превышает аналогичный показатель «Шмеля». В заключение — об отечественных термобарических «монстрах». О тяжелых огнеметных системах ТОС-1 «Буратино», ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка», наводящих ужас в зоне СВО, сказано много. Западные «партнеры» ставят эти изделия в один ряд с тактическим ядерным оружием. Кстати, в экспертном сообществе до сих пор не утихают споры о принципе объемного подрыва, используемого в российских ТОС. На наш взгляд, анализ видеоматериалов позволяет с уверенностью говорить об использовании однотактных термобарических боеприпасов. Что касается артиллерии, то у нее арсенал таких снарядов невелик, да и тот полностью находится в распоряжении расчетов РСЗО, поскольку для их применения необходимы толстостенные ствольные системы, способные выдержать колоссальные перегрузки во время выстрела. Один из таких боеприпасов — 300-мм 9М55С для 9К58 «Смерч», оснащенный 280-кг боевой частью и способный поражать цели на дальностях до 90 километров. Применяют термобарические боеприпасы и Воздушно-космические силы РФ. Наиболее распространенная — корректируемая авиационная бомба КАБ-500Кр-ОД. Диапазон ее рабочих высот варьируется от полукилометра до пяти. 250-кг боевая часть и теленаведение заставляют противника позиционировать КАБ-500Кр-ОД как весьма серьезное оружие, нацеленное на важные, но слабо бронированные объекты. Для уничтожения крупных целей, вроде объектов ВПК, кораблей, складов боеприпасов, железнодорожных узлов наша авиация использует КАБ-1500Кр-ОД с 650 килограммами термобарической смеси. Это позволяет говорить об этом боеприпасе, как о самом мощном из термобарических в современной российской армии.
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