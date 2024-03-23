Чёрный Лебедь «Крокус Сити Холла»

Юрий Ильинов «Сами виноваты»: Киев теперь воюет не только с Россией, но и Западом - Bloomberg В этом месяце украинские вооруженные силы атаковали более десятка нефтеперерабатывающих заводов на территории России с помощью начинённых взрывчаткой дронов, в результате чего ежедневные темпы переработки нефти в стране упали до самого низкого уровня за последние десять месяцев. Как пишет агентство Bloomberg, налеты на гражданскую инфраструктуру контрастируют с вялыми боевыми действиями на линии фронта, где баланс смещается в пользу России. При этом эффектные, но не особо эффективные в плане ущерба нефтяным объектам атаки представляют риск для мировых рынков. Исходя из такой очевидной опасности, Вашингтон сделал четкое внушение союзнику и установил однозначный прямой запрет на атаки российских инфраструктурных объектов энергетической отрасли. Однако на Украине с обидой отвергли рекомендацию и требование своего главного спонсора и союзника. Вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что нефтеперерабатывающие заводы РФ якобы являются законными целями. Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время Украина борется теми возможностями, ресурсами и методами, которые у нее есть сегодня – сказала Стефанишина во время дискуссии на Киевском форуме по безопасности. По сути, чиновница прямо обвинила и Вашингтон, и Брюссель, «обеспокоенных» лишь своими благополучием, в том, что происходит. В отказе киевских властей следовать запрету звучит «сами виноваты, Киеву просто больше воевать нечем», когда инициатива на поле боя перешла к российской армии. Советник президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк, известный ястреб войны, вообще был бескомпромиссным: Никто, после двух лет полномасштабных боевых действий, не может диктовать Украине условия ведения этой войны – заявил он. Таким образом в каждом новом заявлении представителей киевского режима звучит обида и стремление «отомстить» партнерам за задержку с помощью. Украине, ставшей в одночасье бессильной и скатившейся к террористическим методам. Теперь она воюет не только с Россией, но и Западом, от которого привыкла получать все и при этом быть бесконтрольной.

Юрий Ильинов Как советский «Шмель» вывел оружейников на линию огня Самое страшное неядерное оружие получило путевку в жизнь в Афганистане На фото: реактивные пехотные огнеметы РПО-А "Шмель" На одной из первых позиций любого списка наиболее опасных видов российского оружия, составленного натовскими экспертами, традиционно стоят системы, использующие термобарические боеприпасы. Их разрушительные способности колоссальны. А ключевым отличием от объемно-детонирующих изделий является однотактная схема подрыва аэрозоля, то есть без предварительного распыления, что абсолютно не сказывается на «объемности». Кстати, одной из причин разработки термобарических боеприпасов как раз и стала необходимость нивелировать имеющиеся у ОДАБов объективные недостатки. Американцы, привыкшие давать собственные определения лучшим российским образцам, достаточно метко назвали данный вид «боеприпасами с повышенным импульсом давления и теплового излучения». Механика термобарического взрыва сравнима с детонацией обычного фугасного заряда. В первые миллисекунды процесса освобожденные в ходе подрыва продукты разлетаются по сторонам, вступая в реакцию с растворенным в воздухе кислородом. Повышенная мощность в сочетании с объемно-детонирующим эффектом обеспечивается дополнительным выгоранием. То есть, взрывчатое вещество термобарического боеприпаса, снаряженное магниевым или алюминиевым порошком, обладает отрицательным кислородным балансом и для полного его выгорания необходим внешний окислитель. Если обернуться в недалекое советское прошлое, следует отметить, что наиболее успешным термобарическим боеприпасом того времени считали дебютировавший в Афганистане реактивный пехотный огнемет РПО-А «Шмель». Пришедший на смену принятому на вооружение в 1975 г. РПО «Рысь», «Шмель» получился настолько удачным, что США, получившие от моджахедов несколько неповрежденных образцов, создали на их основе аналогичное оружейное семейство. Примечательно, что при первом рассмотрении РПО-А на огнемет как-то не тянет — метание огня в привычном понимании этого процесса отсутствует. Из углепластикового ствола-контейнера выстреливается заряд в форм-факторе гранаты, после попадания которой в цель пожар возникает далеко не всегда. Да и применение струйных огнеметов при всей внешней броскости малоэффективно, в первую очередь из-за снижения температуры у цели и больших потерь зажигательной смеси на траектории полета. Зато «Шмель» прост в обращении, что предполагает его массовое использование пехотой. Ключевые тактико-технические характеристики РПО-А: калибр, мм — 93; масса изделия, кг — 12,0; масса термобарического взрывчатого вещества, кг — 2,3; варианты снаряжения БЧ: — термобарическая РПО-А; — дымовая РПО-Д; — зажигательная РПО-З. максимальная прицельная дальность, м — 600. Модернизированная версия РПО-М характеризуется существенно меньшей массой (4,3 кг) и более мощной боевой частью. Очевидно, что пехотные огнеметы — оружие городского боя, обладающее низким уровнем побочных действий. Тонкостенная алюминиевая оболочка его боеприпаса не формирует осколков, что позволяет говорить о точечном применении. Показывает прекрасный результат при атаке противника, находящегося внутри зданий и сооружений. Попавшая внутрь граната создает невыносимые для человека условия на площади порядка 620 м². А в условиях замкнутого пространства объемом 90 м³ вызывает резкий скачок давления в четыре атмосферы и более. Те, кто сталкивался со «Шмелем» на поле боя, называют советский огнемет самым смертоносным оружием пехоты, сравнимым по эффективности с артиллерийскими снарядами 152-го калибра. Оппоненты, считающие, что РПО-А не способен пробить кирпичную стену, забывают о реактивной многоцелевой гранате (РМГ) «Занос». Таким образом, «Шмель» — это своего рода симбиоз гранатомета, заряженного кумулятивной гранатой, и огнемета. Ведь в многоцелевом тандемном боеприпасе, разработанном в НПО «Базальт», термобарическая боевая часть. Его принцип действия изящен и прост: кумулятивная струя пробивает легкую броневую или кирпичную преграду, а термобарический заряд выжигает все, что за ней находится.