Александр Авдеев, экс-посол России во Франции, высказал мнение о важности культурных обменов вне политики.
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