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Юров о Малкине: «Думал, у него больше 500 голов в НХЛ! Все знают, что Овечкин первый. Можно сказать, что Евгений второй по величине»

 37-летний игрок вышел на 2-е место среди россиян по числу голов в НХЛ, обогнав Сергея Федорова (484 против 483).

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