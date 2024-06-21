Bentley отзывает 473 машины в России из-за возможных неполадок

Официальный представитель Bentley на российском рынке — ООО «АГР» — заявил об отзыве 473 машин в России из-за возможного перегрева контактов электрических разъёмов бензонасосов, расположенных в топливном баке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии