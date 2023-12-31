В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы Российской Федерации поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом.
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