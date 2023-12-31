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ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове

ВС РФ в ответ на удар по Белгороду поразили центры принятия решений ВСУ в Харькове

В ответ на террористический акт Украины в Белгороде Вооруженные силы Российской Федерации поразили центры принятия решений и военные объекты в городе Харьков, использовавшиеся преступным киевским режимом.

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Комментарии
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ДЧ
Дмитрий Чепа
А когда будет удар по Киеву?
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13 час.

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