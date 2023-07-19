Чима Монеке перейдет в «Басконию»

Тяжелый форвард Чима Монеке (27 лет, 198 см) заключил соглашение с «Басконией», сообщает BasketNews. Нигерийский игрок возвращается в Испанию, где в сезоне-2021/22 выступал за «Манресу», в составе которой был признан MVP Лиги чемпионов.