Чима Монеке перейдет в «Басконию»

Тяжелый форвард Чима Монеке (27 лет, 198 см) заключил соглашение с «Басконией», сообщает BasketNews. Нигерийский игрок возвращается в Испанию, где в сезоне-2021/22 выступал за «Манресу», в составе которой был признан MVP Лиги чемпионов.
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