Раскрыты объемы производства уничтожившего американский Abrams беспилотника

В Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья». Объемы выпуска беспилотника, уничтожившего первый танк Abrams в зоне специальной военной операции (СВО), раскрыли ТАСС в Симбирском конструкторском бюро (СКБ).
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