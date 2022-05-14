Аршавин о Кубке УЕФА «Зенита» в 2008-м: «После финала я сказал: «Следующий титул ждите лет через 20». Разница между чемпионатами только растет»

Андрей Аршавин вспомнил о завоевании «Зенитом» Кубка УЕФА в 2008 году. – Когда пришло осознание, что вы – обладатели Кубка УЕФА? – Практически сразу.

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