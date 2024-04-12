«Гагаринский район впереди планеты всей». Севастопольские квартиры на вторичном рынке растут в цене, но есть нюансы

Эксперты рынка недвижимости рассказали, что в первом квартале 2024 года вторичное жильё в крупных городах России подорожало на 3%, в среднем до 131,3 тысячи рублей за квадратный метр, подсчитали в «Циане».
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