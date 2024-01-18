В Сети появился список советских актёров и режиссёров, которые терпеть друг друга не могут

В "Комсомольской правде" назвали имена звёзд СССР, которые не переносили друг другаПорой зрители видят в фильмах двух любящих актёров, а в реальной жизни оказывается так, что они терпеть друг друга не могут.
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