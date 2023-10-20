Латвийский Сейм заберёт Дом Москвы

Сейм Латвии поддержал законопроект о передаче здания Дома Москвы в Риге в собственность государства.По данным Telegram-канала news_lv, депутаты Сейма поддержали в нулевом чтении законопроект, согласно которому здание Дома Москвы в Риге перейдёт в собственность Латвии.