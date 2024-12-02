Древняя экосистема обнаружена в Альпах: найден затерянный мир возрастом 280 миллионов лет Евгения КомароваПрактика показывает, что случайная прогулка может позволить найти затерянный мир возрастом 280 миллионов лет – такое открытие сделали туристы в Альпах.
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