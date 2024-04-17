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МО: Десантники ВС РФ взяли в плен четверых солдат ВСУ на Артемовском участке

МО: Десантники ВС РФ взяли в плен четверых солдат ВСУ на Артемовском участке

Снайперская группа уссурийских десантников провела успешную операцию на Артемовском участке передовой в Донбассе, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Комментарии
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АндрейБорков
Как я понимаю, эти пленные укропитеки сейчас будут рассказывать, что они бедные и несчастные, их силой заставили вступить в банд-формирование под названием ВСУ, что они только картошку на камбузе чистили и подворотнички пришивали, а в плен они шли сами, по зову сердца и убеждениям. Песни будут красивые, но брехливые с самого начала и до конца. Этих пленных бандеровцев надо допросить по полной программе, так что бы рассказали все что знают, о чем догадываются, и о чем не догадываются. После допроса, как террористов и нацистов, за баню и в ров с пулей в башке. Это будет правильно.
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