В Михайловском замке открылся фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

Зрители смогли осмотреть отреставрированные парадные залы замка. В субботу на открытии ХХХ летнего сезона международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» прошёл концерт «Парад героев» из русской оперной классики ХIХ-ХХ веков.
Зрители смогли осмотреть отреставрированные парадные залы замка. В субботу на открытии ХХХ летнего сезона международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» прошёл концерт «Парад героев» из русской оперной классики ХIХ-ХХ веков.
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