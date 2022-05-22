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  • Lucik Lucivih
    Выйдет по Удо лет, через 8 ещё покалечет кого-нибудь если его не прибьют там.Не выпускать такого лучше не когда.В Петербурге к 10...
  • eugeen W
    Из чего стрелял-то?!Многодетный отец ...
  • Lucik Lucivih
    Отправить этого халявщика на рудники пусть там вкалывает.Ограбившего с нож...

В Михайловском замке открылся фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

Зрители смогли осмотреть отреставрированные парадные залы замка. В субботу на открытии ХХХ летнего сезона международного музыкального фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» прошёл концерт «Парад героев» из русской оперной классики ХIХ-ХХ веков.

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