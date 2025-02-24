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Пожар в приюте Березовского: пострадал человек, погибли 5 кошек и собака

Пожар в приюте Березовского: пострадал человек, погибли 5 кошек и собака

В Березовском, Свердловская область, пожар охватил приют для животных, в результате чего пострадал один человек.

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