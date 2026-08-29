В США начали разработку новых ракет «воздух-воздух» для оснащения беспилотников В США заявили о планах разработать, помимо новой управляемой раке.
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