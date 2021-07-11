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Олимп-ФНЛ. «Томь» проиграла липецкому «Металлургу» (2:3), ведя 2:0

Олимп-ФНЛ 1-й тур Металлург Липецк – Томь 3:2 (2:2, 1:0) Дата проведения 11 июля, 18.00, «Арена Химки» Онлайн матча Голы: 0:1 – 14 Кирсанов, 0:2 – 18 Корж, 1:2 – 32, пенальти Кутьин, 2:2 – 40 Войдель, 3:2 – 88 Сазонов.

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