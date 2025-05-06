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«Предупредительный выстрел в сторону Индии»: Пакистан показал запуск тактической баллистической ракеты Abdali, также сбиты 2 индийских истребителя

«Предупредительный выстрел в сторону Индии»: Пакистан показал запуск тактической баллистической ракеты Abdali, также сбиты 2 индийских истребителя

Система, способная нести ядерный заряд, существенно увеличила радиус действия.

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