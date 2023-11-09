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Родина у российских олигархов одна? Давайте считать

Родина у российских олигархов одна? Давайте считать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 ноября 2023 года, комментируя возвращение олигарха Михаила Фридмана в Россию, заявил: "Это нормальный процесс, граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна".

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