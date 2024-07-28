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Диетолог рассказала, чем темный шоколад полезен для памяти

Диетолог рассказала, чем темный шоколад полезен для памяти

Шоколад также является источником триптофана.Диетолог Ирина Попкова сообщила, что темный шоколад, жирная рыба, орехи и яйца обогащают организм необходимыми питательными веществами и способствуют поддержанию когнитивных функций, улучшению концентрации внимания и памяти.

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