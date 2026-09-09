Бастрыкин нанёс удар по кубанской мафии: У дочери главы клана отняли всё, а он уехал на Кипр. Как это могло случиться?

Автор: Ольга Антонова Империю председатель краевого суда Кубани Александр Чернов строил долго и тщательно аж с 1994 года.
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... членов семей этих взяточников-судей признать участниками ОПГ, сознательно пользовавшихся украденным имуществом, жесточайшим образом наказать- жировали, пора и казнить. Жалости к подобным быть не должно, это сознательный подрыв основ государства, только исключительная мера социальной защиты, как в КИТАЕ,
Судей нужно заменить на программатор от ии. Они функция . Нельзя, чтобы хвост управлял собакой.
45 судей... Не смешите мою задницу.. Их по стране тысячи.. И они столько наворотили.. По своему опыту знаю 😞
Как, как? Да вот так!!! Все воры космического масштаба спокойно утекают из страны как через дырявый дуршлаг. Создается впечатление что их заранее всех предупреждают. Значит сидят кроты, сливающие все данные по делам о коррупции. Пошарить Бастрыкину надо в своем окружении. Чубайс свалил, из Центробанка свалила какая-то важная шишка, о всевозможных кремлевских деятелях высшего разряда вообще молчу. Их свалила целая толпа. Если бы у чиновников не было двойных гражданств и были бы они невыездные, как в СССР, то никто бы не просочился, а так...вали комар и муха. Преступная халатность власти, погрязшей в коррупции.....Никаких Бастрыкиных не хватит, чтобы побороть эту чуму. Вот и очередной министр сбежал в Дубай с миллиардами. Только что прочитала в "Миртесен"
Ну и стоит ли нам продолжать охранять СПОКОЙНЫЙ сон гражданина Зорькина Димы, а так же спокойствие ВВП, от таких мелочных вопросов, как коррупция, и не простая, а махровая, убийства с особой жестокостью, предательство, откровенное воровство и прочее, ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ ОНИ НАКОНЕЦ ТО ВСТРЕПЕНУЛИСЬ И РЕШИЛИ ВОПРОС С ОТМЕНОЙ МОРАТОРИЯ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ В РОССИИ
"Меры в золоте и жёнах, он не знал, и не хотел...".
Да что же это за законы в России, которые позволяют воровать чинушам миллиардами, а потом спокойно уезжать и жить безбедно за рубежом. Эх до чего наш народ докатился, вверха вылезло все дерьмо и годами ворует , и никто за десятилетия этого не видит.