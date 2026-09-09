Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бастрыкин нанёс удар по кубанской мафии: У дочери главы клана отняли всё, а он уехал на Кипр. Как это могло случиться?

Бастрыкин нанёс удар по кубанской мафии: У дочери главы клана отняли всё, а он уехал на Кипр. Как это могло случиться?

   Автор: Ольга Антонова Империю председатель краевого суда Кубани Александр Чернов строил долго и тщательно аж с 1994 года.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Витковский
Владимир Витковский

... членов семей этих взяточников-судей признать участниками ОПГ, сознательно пользовавшихся  украденным имуществом, жесточайшим образом наказать- жировали, пора и казнить. Жалости к подобным быть не должно, это сознательный подрыв основ государства, только исключительная мера социальной защиты, как в КИТАЕ,

Профиль пользователя наталья никифорова
наталья никифороваизменено

Как, как? Да вот так!!! Все воры космического масштаба спокойно утекают  из страны как через дырявый дуршлаг. Создается впечатление что их заранее всех предупреждают. Значит сидят кроты, сливающие все данные по делам о коррупции. Пошарить Бастрыкину надо в своем окружении. Чубайс свалил, из Центробанка свалила какая-то важная шишка, о всевозможных кремлевских деятелях высшего разряда вообще молчу. Их свалила целая толпа. Если бы у чиновников не было двойных гражданств и были бы они невыездные, как в СССР, то никто бы не просочился, а так...вали комар и муха. Преступная халатность власти, погрязшей в коррупции.....Никаких Бастрыкиных не хватит, чтобы побороть эту чуму. Вот и очередной министр сбежал в Дубай с миллиардами. Только что прочитала в "Миртесен"

Профиль пользователя Коська
Коська

Ну и стоит ли нам продолжать охранять СПОКОЙНЫЙ сон гражданина Зорькина Димы, а так же спокойствие ВВП, от таких мелочных вопросов, как коррупция, и не простая, а махровая, убийства с особой жестокостью, предательство, откровенное воровство и прочее, ВМЕСТО ТОГО, ЧТО БЫ ОНИ НАКОНЕЦ ТО ВСТРЕПЕНУЛИСЬ И РЕШИЛИ ВОПРОС С ОТМЕНОЙ МОРАТОРИЯ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ В РОССИИ

Профиль пользователя Бобкина Татьяна
Бобкина Татьяна

Да что же это за законы в России, которые позволяют воровать чинушам миллиардами, а потом спокойно уезжать и жить безбедно за рубежом. Эх до чего наш народ докатился, вверха вылезло все дерьмо и годами ворует , и никто за десятилетия этого не видит.