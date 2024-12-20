Синоптик Колесов: в выходные петербуржцев вновь ждут температурные качели

Слабый минус в субботу сменится положительными температурами в воскресенье В предстоящие несколько дней в Северной столице ожидается сложная погода с температурными качелями и осадками в виде дождя и снега.
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