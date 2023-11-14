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Daily Mail: некоторые готовые блюда, хлеб и хлопья не вызывают рак

Daily Mail: некоторые готовые блюда, хлеб и хлопья не вызывают рак

Эксперты из Международного агентства по изучению рака (IARC) обнаружили, что связи между употреблением многих ультра-обработанных продуктов и повышенным риском развития онкологических заболеваний не существует.

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