Daily Mail: некоторые готовые блюда, хлеб и хлопья не вызывают рак

Эксперты из Международного агентства по изучению рака (IARC) обнаружили, что связи между употреблением многих ультра-обработанных продуктов и повышенным риском развития онкологических заболеваний не существует.
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