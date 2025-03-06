Украина скоро потеряет сразу 4 города: США приняли решение. Капитан Дандыкин призвал готовиться Юлия СоколоваРешение Вашингтона приостановить военную помощь Украине может привести к серьезным изменениям на фронте.
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