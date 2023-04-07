Diplomat: Путину осталось сблизить Индию и Китай для решающего удара по Западу

Обозреватель Мохамед Зишан опубликовал статью для издания Diplomat, в которой выразил мнение, в соответствии с которым президенту Российской Федерации Владимиру Путину осталось сделать последний шаг в целях нанесения решающего удара по Западу.
Обозреватель Мохамед Зишан опубликовал статью для издания Diplomat, в которой выразил мнение, в соответствии с которым президенту Российской Федерации Владимиру Путину осталось сделать последний шаг в целях нанесения решающего удара по Западу.
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