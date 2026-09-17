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Борисова рассказала о борьбе с биполярным расстройством

Борисова рассказала о борьбе с биполярным расстройством

Дана Борисова откровенно рассказала о тяжелой борьбе с биполярным расстройством. Блондинка призналась, что без назначенных препаратов ее состояние сразу же ухудшается.

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