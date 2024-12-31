Верховный шаман Допчун-оол заявил, что в 2025 году Россия получит хороший урожай

Следующий год пройдёт без природных катаклизмов, и Россия получит хороший урожай. Об этом заявил верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол.
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