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Верховный шаман Допчун-оол заявил, что в 2025 году Россия получит хороший урожай

Верховный шаман Допчун-оол заявил, что в 2025 году Россия получит хороший урожай

Следующий год пройдёт без природных катаклизмов, и Россия получит хороший урожай. Об этом заявил верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» Кара-оол Допчун-оол.

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