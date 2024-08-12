Почти 100 пациентов кардиодиспансера в ХМАО могли заразиться сальмонеллезом

В прокуратуре Ханты-Мансийского автономного округа сообщили о том, чем могли заразится 94 пациента окружного кардиологического диспансера в Сургуте, где в конце пошлой неделе произошло массовое отравление.
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