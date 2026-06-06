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Штрафы за продажу бензина детям в Подмосковье 2026: новые правила для АЗС, питбайки и ограничения для несовершеннолетних

Штрафы за продажу бензина детям в Подмосковье 2026: новые правила для АЗС, питбайки и ограничения для несовершеннолетних

В Московской области готовят серьёзные изменения для автозаправок: за продажу бензина, дизеля и других ГСМ подросткам будут штрафовать.

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