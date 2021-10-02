Донбасс Сегодня

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Привитых «Спутником V» в Италии потребовали ревакцинировать

Привитых «Спутником V» в Италии потребовали ревакцинировать

В Италии задумались над ревакцинацией людей, привитых «Спутником V». Им могут ввести просто ещё одну дозу другой вакцины, заявил представитель Минздрава страны, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

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