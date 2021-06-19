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ПФР рассказал школьникам и студентам о летнем трудоустройстве

ПФР рассказал школьникам и студентам о летнем трудоустройстве

ПФР рассказал школьникам и студентам о летнем трудоустройстве Александр АлексеенкоМногие российский студенты и школьники на период летних каникул находят официальное трудоустройство, чтобы не только получить новый опыт, но и заработать денег.

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