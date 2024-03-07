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Рост выездного туризма Китая оживит мировой туризм в 2024 году

Рост выездного туризма Китая оживит мировой туризм в 2024 году

Рост выездного туризма Китая: в то время как увлечение путешествиями во время праздников Весны только что закончилось, китайские туристы с нетерпением планируют свои предстоящие поездки на майские праздники, летние каникулы и даже праздники Национального дня в октябре, причем заказы на выездные поездки из Китая уже набирают обороты, по данным онлайн-турагентства.

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