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Парламентская газета

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Депутат Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей

Депутат Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей и их движение между потоками машин вне полосы.

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Комментарии
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ЭА
Эльдар Алиев
Только говорят надо электро самокаты и велосипеды запретить , надо запретить обгонять мотоциклистов и т д((((!!!! Пока вообще кроме говорильне не чего не сделано!! Каждый день сбегают пешеходов, калечат!!! Предлагаю посетить больницы и посмотреть на людей растений после столкновение электротранспорта !!! Все все равно, главное бизнес
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