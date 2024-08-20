Депутат Хамзаев предложил запретить мотоциклистам обгон автомобилей

ЭА

Эльдар Алиев

Только говорят надо электро самокаты и велосипеды запретить , надо запретить обгонять мотоциклистов и т д((((!!!! Пока вообще кроме говорильне не чего не сделано!! Каждый день сбегают пешеходов, калечат!!! Предлагаю посетить больницы и посмотреть на людей растений после столкновение электротранспорта !!! Все все равно, главное бизнес