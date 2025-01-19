«Белые императоры» поставили на уши США

Начало Нового года в авиационном мире получилось очень бодрым. Два ведущих производителя авиационной техники в Китае намеренно, хоть и неофициально, но устроили настоящее шоу 26 декабря, в день 131-й годовщины со дня рождения Мао Цзэдуна (в Китае очень уважают такой символизм), испытав два прототипа истребителей шестого поколения в густонаселённых районах, где публика быстро засняла их на видео.
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