«Белые императоры» поставили на уши США

Начало Нового года в авиационном мире получилось очень бодрым. Два ведущих производителя авиационной техники в Китае намеренно, хоть и неофициально, но устроили настоящее шоу 26 декабря, в день 131-й годовщины со дня рождения Мао Цзэдуна (в Китае очень уважают такой символизм), испытав два прототипа истребителей шестого поколения в густонаселённых районах, где публика быстро засняла их на видео.