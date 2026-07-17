Спектакли «Театрального бульвара» сыграют в ландшафтном парке

В субботу-воскресенье 18-19 июля ландшафтный парк «Митино» станет театральным. Здесь можно будет увидеть сразу шесть постановок на передвижной сцене «Дилижанс», которая разместится на поляне между Летним кинотеатром и Фестивальной площадкой.