МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС

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Спектакли «Театрального бульвара» сыграют в ландшафтном парке

В субботу-воскресенье 18-19 июля ландшафтный парк «Митино» станет театральным. Здесь можно будет увидеть сразу шесть постановок на передвижной сцене «Дилижанс», которая разместится на поляне между Летним кинотеатром и Фестивальной площадкой.

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