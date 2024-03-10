Действия британского правительства привели к тому, что в стране каждые 4 минуты (!!!) становится на одного бездомного больше

3,4K прочитали Совсем недавно во всём мире бытовало выражение: “Добрая, старая Англия!” Местные жители чтили свои устои, цеплялись за веками сложившиеся традиции, тщательно хранили всё, что было накоплено дедами и прадедами.
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