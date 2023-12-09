В ВВО в новом учебном году военные связисты приняли участие в комплексной радиотренировке

В ходе практической части специалисты связи отработали задачи по организации устойчивой и защищенной связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов между пунктами управления и другими абонентами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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