Фетисов сделал одно предложение новой главе МОК

Фетисов предложил Ковентри допустить россиян к турнирам с флагом и гимном Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сделал предложение новому президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
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