Выявление и сопровождение несовершеннолетних жертв насилия.

В государственном учреждении образования ´Детский сад № 81 г. Бобруйска´ 25.03.2025 было организовано инструктивно-методическое совещание с педагогическими работниками с целью повторного изучения ´Алгоритма информирования педагогическими работниками родителей, опекунов, попечителей обучающихся и (или) сотрудников органов внутренних дел о наличии пр .