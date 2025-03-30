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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Выявление и сопровождение несовершеннолетних жертв насилия.

Выявление и сопровождение несовершеннолетних жертв насилия.

В государственном учреждении образования ´Детский сад № 81 г. Бобруйска´ 25.03.2025 было организовано инструктивно-методическое совещание с педагогическими работниками с целью повторного изучения ´Алгоритма информирования педагогическими работниками родителей, опекунов, попечителей обучающихся и (или) сотрудников органов внутренних дел о наличии пр .

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