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BMW влетел в троллейбус на заснеженном проспекте Маршала Блюхера

Автоавария произошла прямо на остановке общественного транспорта, где могли находиться люди. Столкновение BMW с троллейбусом произошло на остановке общественного транспорта во время снегопада утром 12 декабря.

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