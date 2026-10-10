Магнитная буря уровня G3 накрыла Землю вечером в субботу

Вечером 9 октября геомагнитные возмущения достигли уровня G3, который классифицируется как «сильно» по пятибалльной шкале.
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